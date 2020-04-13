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Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan ve itfaiye ekiplerinden teşekkür - NEW

Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin sağlık çalışanlarını alkışlaması İtfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarının fotoğraf çektirmesi Vatandaşların açtıkları pankartlar NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Lenox Hill hastanesi çevresinde toplanan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, yeni...

13.04.2020 06:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 06:29
Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan ve itfaiye ekiplerinden teşekkür - NEW

Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin sağlık çalışanlarını alkışlaması

İtfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarının fotoğraf çektirmesi

Vatandaşların açtıkları pankartlar NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Lenox Hill hastanesi çevresinde toplanan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek destek gösterisinde bulundu.

Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan ve itfaiye ekiplerinden teşekkür - NEW

Kaynak: AA

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