Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan ve itfaiye ekiplerinden teşekkür - NEW
Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin sağlık çalışanlarını alkışlaması İtfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarının fotoğraf çektirmesi Vatandaşların açtıkları pankartlar NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Lenox Hill hastanesi çevresinde toplanan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, yeni...
13.04.2020 06:27 | Son Güncelleme: 13.04.2020 06:29
Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin sağlık çalışanlarını alkışlaması
İtfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarının fotoğraf çektirmesi
Vatandaşların açtıkları pankartlar NEW YORK - ABD'nin New York kentindeki Lenox Hill hastanesi çevresinde toplanan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek destek gösterisinde bulundu.
Kaynak: AA