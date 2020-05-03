Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmet kısıtlamanın 3'üncü gününde de devam etti
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Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmet kısıtlamanın 3'üncü gününde de devam etti

Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmet kısıtlamanın 3'üncü gününde de devam etti
03.05.2020 13:53 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:58

Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmet kısıtlamanın 3'üncü gününde de devam etti İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de taksiciler, sağlık çalışanlarını ücretsiz taşımaya devam etti.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmet kısıtlamanın 3'üncü gününde de devam etti

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de taksiciler, sağlık çalışanlarını ücretsiz taşımaya devam etti. Hizmetten sağlık çalışanları da oldukça memnun kaldı.

İstanbul Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile sağlık çalışanları için ücretsiz taksi hizmeti devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından 300 taksi, 50 kamu hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyor. Öte yandan 4 Mayıs'tan itibaren sağlık çalışanları, başhekimliklerinden alacakları yazı ile telefon uygulamasıyla evden işe, işten eve ücretsiz ulaşım sağlayabilecekler.

Hizmetten dolayı taksicilere teşekkür eden sağlık çalışanı Emrah Aslan, "Öncelikle böyle önemli bir hizmete vesile oldukları için tüm taksicilere çok teşekkür ediyorum.Toplumsal dayanışmanın çok güzel bir örneğini gösteriyorlar kendileri, ülkemizde de çok güzel çalışmalar oluyor. Bu uygulamadan dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi hizmet kısıtlamanın 3'üncü gününde de devam etti

Kaynak: İHA

Manşet

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