Sağlık çalışanlarına ücretsiz kuaför hizmeti
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Sağlık çalışanlarına ücretsiz kuaför hizmeti

Sağlık çalışanlarına ücretsiz kuaför hizmeti
07.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:59

Sağlık çalışanlarına ücretsiz kuaför hizmeti Malatya'da Berber Şener Eroğlu, korona virüs salgının ilk gününden itibaren büyük mücadele veren sağlık çalışanları ile kan bağışında bulunanları ücretsiz tıraş edeceğini açıkladı.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz kuaför hizmeti

MALATYA - Malatya'da Berber Şener Eroğlu, korona virüs salgının ilk gününden itibaren büyük mücadele veren sağlık çalışanları ile kan bağışında bulunanları ücretsiz tıraş edeceğini açıkladı.

Korona virüs salgınının kontrol altına alınmaya başlaması ile birlikte normalleşme adımları kapsamında 11 Mayıs tarihinde açılacak olan berber ve kuaförlerde randevu yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'de korona virüs sebebiyle aylardır süren kısıtlamalar, salgının kontrol altına alınmaya başlaması ile birlikte yavaş yavaş yerini normalleşmeye bırakıyor. Adım adım normalleşme planları vatandaşa duyurulurken, bu kapsamda hizmete geri dönen sektörlerden birisi berber ve kuaförler oldu. 1,5 aydır hizmet vermeyen berber ve kuaförler, 11 Mayıs itibariyle belirli önlemler doğrultusunda tekrar açılacak. Bu karar ile sektör çalışanları oldukça mutluluk duyarken, randevu yoğunluğu ise şimdiden yaşanmaya başladı.

"Erkek berberlerinde sakal tıraşı yapılmayacak"

Malatya Park AVM Alışveriş merkezinde berberlik yapan Şener Eroğlu, " 21 Mart 2020 tarihinden itibaren korona virüs nedeniyle berber ve kuaförler kapandı. Esnaf olarak bir çok sıkıntılara maruz kaldık. Devletimiz her zaman esnafın yanında olmuştur. Buradan teşekkür ediyorum. 11 Mayıs Pazartesi günü iş yerimiz açılacak. Bununla beraber bir çok önem alınacak. Sosyal mesafeye ve hijyen ön planda tutulacak. İş yerime maskesiz müşteri alınmayacak. Sakal tıraşı yapılmayacak. Randevulu bir şekilde hizmet sunmaya çalışacağız. Randevularımız doldu. İçerde müşteri sayımız randevu sistemine göre alacağız" ifadelerini kullandı. Berber Eroğlu, "11 Mayıs Berberler ve Kuaförler günü olması nedeniyle Türkiye Berberler ve Kuaförler Genel Başkanımız Bayram Karataş teşekkür ederim. Bizler Esnaf olarak, 11 Mayıs Pazartesi günü sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hizmet sunacağız. Kendi işyerinde ücretsiz hizmet sunacağım. Kızılay kan bağışında bulunan vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet sunacağız" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz kuaför hizmeti

Kaynak: İHA

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