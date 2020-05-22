Sağlık çalışanlarına teşekkür lokumu Karabük'te, bir lokum firması tarafından Ramazan Bayramı öncesi sağlık çalışanlarına 4 bin adet teşekkür lokumu dağıtıldı.

Karabük'te, bir lokum firması tarafından Ramazan Bayramı öncesi sağlık çalışanlarına 4 bin adet teşekkür lokumu dağıtıldı.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede en önde savaşan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek ve Ramazan Bayramı dolayısıyla 4 bin adet lokum dağıtıldı. Karabük ve Safranbolu'da hastaneler, sağlık ocakları gibi kamu kurumundaki sağlık çalışanları dağıtılan lokumlar nedeniyle mutlu oldu. İmren Lokumları sahibi Erdinç Sezer, zorlu süreçte sağlık çalışanlarını mutlu etmek istediklerini söyledi. Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının en önde mücadele ettiğini ifade eden Sezer, "Salgının ülkemizde görülmesinin ardından tüm sağlık çalışanlarımız canla başla çalışıyor. Aylardır evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizde firma olarak sağlık çalışanlarımıza hem teşekkür etmek hem de Ramazan Bayramı'na mutlu girmelerini istedik" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA