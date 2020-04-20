Sağlık çalışanlarına teşekkür konseri
Yunanistan Devlet Radyo ve Televizyonu ERT'nin orkestrası, pandemi hastanesi olarak ilan edilen ve ülkenin en büyük devlet hastanelerinden biri olan Atina'daki Evangelismos hastanesinin avlusunda, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden doktorlara...
20.04.2020 21:43 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:45
Yunanistan Devlet Radyo ve Televizyonu ERT'nin orkestrası, pandemi hastanesi olarak ilan edilen ve ülkenin en büyük devlet hastanelerinden biri olan Atina'daki Evangelismos hastanesinin avlusunda, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden doktorlara teşekkür konseri verdi. Sağlık çalışanları ve hastalar, konseri hastanenin balkonlarından izledi.
Kaynak: AA