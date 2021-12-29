Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı - Haberler
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Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı

Sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına göre, Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısına göre, Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkı, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına tanına ücretsiz toplu taşıma hakkı süresi 6 ay daha uzatıldı. Sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 30 Haziran 2022'ye kadar toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye uzatıldı

Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022'ye uzatıldı

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