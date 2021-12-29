Sağlık çalışanlarına tanınan "ücretsiz toplu taşıma" hakkının süresi 6 ay uzatıldı - Haberler
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Sağlık çalışanlarına tanınan "ücretsiz toplu taşıma" hakkının süresi 6 ay uzatıldı

Sağlık çalışanlarına tanınan
AA / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına tanınan "ücretsiz toplu taşıma" hakkı, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına tanınan "ücretsiz toplu taşıma" hakkı, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2022'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Sağlık çalışanlarına tanınan "ücretsiz toplu taşıma" hakkı 28 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

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AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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