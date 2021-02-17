"Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması"na başvurular başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) "Sağlık Çalışanlarına Şükran ve Anma Mekanı Proje Yarışması" düzenlenecek.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığınca organize edilen yarışmanın ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak düzenlenen yarışmada, şehir planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı ve mimarlık gibi sanat dallarından ortak çalışmaların yer alacağı proje, Cumhuriyet döneminden itibaren sağlık alanı olarak kentin simgesi olan "Sıhhiye" bölgesindeki Hıfzıssıhha ve Eski Sağlık Bakanlığı yapıları ile Abdi İpekçi ve Kurtuluş parklarını kapsayacak.

Ayrıca yarışmacılardan detaylı olarak ele almaları istenen proje alanı Sıhhiye otoparkı ile Sıhhiye pazar alanı arasındaki bölge olarak belirlenirken, etki alanı ise Sıhhiye pazar alanı ve Aksu Caddesi'nin bir bölümünü kapsayacak şekilde Abdi İpekçi Parkı'ndan Kurtuluş Parkı'na kadar uzanacak.

Yarışmada, birinci olana 120 bin lira, ikinci olana 90 bin lira, üçüncü olana 60 bin lira, eş değer düzeyde 40'ar bin lira olmak üzere 3 projeye de mansiyon ödülü verilecek.

Teknik şartname temini ve başvuru, çevrim içi olarak "yarismayla.ankara.bel.tr" adresinden yapılabilecek.

Kayıt ve katılımı ücretsiz gerçekleştirilecek yarışma için hazırlanan projelerin, elden 17 Mayıs, kargo ile 19 Mayıs'a kadar teslim edilmesi gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay