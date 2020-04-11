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Koronavirüs, Ekonomi

Sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerine yönelik parçaların imalatını gerçekleştiren, bu kez ise tüm bilgi ve teknik kabiliyetini sağlık çalışanları için kullanan şirket, 81 ilde hizmet veren 200 devlet hastanesi ve sağlık kurumuna teslim edilmek üzere 42 bin adet siperlik maske üretti.

11.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:08
Sağlık çalışanlarına siperlik maske desteği

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerine yönelik parçaların imalatını gerçekleştiren, bu kez ise tüm bilgi ve teknik kabiliyetini sağlık çalışanları için kullanan şirket, 81 ilde hizmet veren 200 devlet hastanesi ve sağlık kurumuna teslim edilmek üzere 42 bin adet siperlik maske üretti.

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerine yönelik parçaların imalatını gerçekleştiren Türk tedarik sanayi şirketi Ecoplas, bu kez de sağlık çalışanları için üretime geçti. Tüm dünyayı sarsan Koronavirüs (COVID-19) salgınının ardından toplum sağlığını korumak adına mücadele eden sağlık çalışanları için siperlik maske üreten şirket, söz konusu koruyucu ekipmanları ülke genelinde 81 ildeki 200 devlet hastanesi ve sağlık kurumuna teslim etti. Sağlık çalışanları için kısa bir sürede 42 bin adet siperlik maske üreten Ecoplas Otomotiv, söz konusu rakamı 55 bine çıkarmayı hedefliyor.

"Üretime 31 Mart'ta başladık"

Tüm dünyada yaşamı felce uğratan böylesi bir salgında herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, "Tüm dünyanın yaşadığı bu süreçte hiç şüphesiz ki bizim gibi şirketlerin üstlenmesi gereken farklı sorumluluklar da var. Sorumluluklarımızdan yola çıkarak; bilgi, tecrübe ve teknik kabiliyetlerimizi toplum sağlığını korumak adına harekete geçirdik. Salgın ile mücadelede fedakarca çalışan sağlık personelimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik ve 31 Mart tarihinde onların sağlığı için kritik öneme sahip olan yüz siperliğinin üretimine geçtik. Bu zamana kadar da 42 bin siperlik ürettik" diye konuştu. Ürettikleri 42 bin adet siperlik maskeyi 81 ildeki 200 devlet hastanesi ve sağlık kurumuna teslim ettiklerini belirten Yazıcı, "Büyük bir özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarımız için üretmeye devam edeceğiz" dedi.

12 kişilik gönüllü tim

Şirketin Genel Müdürü Bülent Yazıcı ise siperlik maske üretimi için Ecoplas Otomotiv fabrikasında; bakım uzmanından satınalma uzmanına, genel müdürden üretim yöneticisine kadar farklı departmanlarda yer alan 12 çalışandan oluşan "gönüllü bir üretim timi" kurduklarını söyledi. Yazıcı, "Salgın nedeniyle hem müşterilerimizin üretimlerine ara vermeleri hem de sosyal mesafeyi korumak adına çalışanlarımız ücretli yıllık izinde olmalarından dolayı üretimden paketleme aşamasına kadar olan tüm süreci bu gönüllü timimiz ile yürütüyoruz. Bu süreçte herkes elini taşın altına koymalı ve imkanlarını sağlık sektörü için kullanmalı. Biz de Ecoplas Otomotiv olarak sağlık çalışanları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Siperlik maske üretimi konusunda aldıkları talebin her geçen gün arttığını vurgulayan Bülent Yazıcı, şu ifadeleri kullandı: "Gönüllü çalışanlarımızla kalıp tasarım ve imalatını grup şirketimiz olan Sensei Kalıp bünyesinde günde 24 saat aralıksız çalışarak toplam 4,5 gün gibi rekor bir sürede tamamladık ve hemen ardından da maske için seri üretime geçtik. Tasarımlarını bizimle paylaşan Tofaş Ar-Ge ekibinden ve üretim sürecinde Toyota yönetiminden büyük destek aldık. Onlarla birlikte; siperlik üretiminde kullandığımız malzemeleri temin eden tedarikçilerimize, gönüllü çalışanlarımıza ve bu süreçte 'Evde Kal' çağrılarına uyarak evlerinden iyi dileklerini bize ileten tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sıkıntıları hep birlikte aşacağımıza, çok yakında sağlıklı ve güzel günlere kavuşacağımıza inanıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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