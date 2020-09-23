Sağlık çalışanlarına saldırı girişimiyle ilgili 5 şüpheli adliyede

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi.

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında kimlik tespiti yapılan şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.

Abdullah Sarica - Bayram Türüdü/ (İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı