Sağlık çalışanlarına sahurda Bursa'nın meşhur "tahinli pide"si ikram edildi Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk sahurunda kentteki tüm kamu hastaneleri ve nöbetçi eczane çalışanlarına simit ve tahinli pide dağıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk sahurunda kentteki tüm kamu hastaneleri ve nöbetçi eczane çalışanlarına simit ve tahinli pide dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yoğun bir mesai harcayan sağlık çalışanları Ramazan'ın ilk sahurunda unutulmadı.

Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki tüm kamu hastaneleri ile nöbetçi eczane çalışanlarına simit ve tahinli pideden oluşan sahur yemeği belediye ekiplerince dağıtıldı.

Simit ve tahinli pide ikramının merkez ilçelerin yanı sıra diğer ilçelerde de periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA