Sağlık çalışanlarına pasta sürprizi
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Atatürk Üniversitesi, Güncel

Sağlık çalışanlarına pasta sürprizi

Erzurum'da bir grup vatandaş imalathanede yaptırdıkları pastalarla sağlık çalışanlarına sürpriz yaptı.

17.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:24
Sağlık çalışanlarına pasta sürprizi

Erzurum'da bir grup vatandaş imalathanede yaptırdıkları pastalarla sağlık çalışanlarına sürpriz yaptı. 'Korona virüs' temalı pastalar, sağlık çalışanlarını güldürdü.

Erzurumlu pastacılar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görev başında bulunan sağlık çalışanlarına pasta sürprizi yaptı. İmalathanelerinde yaptıkları pasta ve kekleri hastaneye getiren ekip, sosyal mesafe tedbirini alarak sağlık çalışanlarına pastaları dağıttı. Korona virüs temalı pastalar, sağlık çalışanlarını tebessüm ettirdi. Erzurumlu pastacıların bu anlamlı hareketi ise sağlık çalışanlarından büyük takdir topladı.

7-8 kişilik ekiple böyle bir sürpriz hazırladıklarını ifade eden Yağmur Ece Battal, "Bu organizasyonu İstanbul'dan Özgül hanım başlattı. Bizde Erzurum ayağı olarak bugün sağlık çalışanlarımızı mutlu etmek için buradayız. Pastalar yaptık, umarım beğenirler. Yüzlerinde tebessüm oluşur, çok zor şartlar altında çalıştıklarının farkındayız. Pastalarda özellikle korona virüsü yendiğimize dair temalar çalıştık. En azından sağlık çalışanlarımıza moral olsun istedik. Umarım başarılı olabilmişizdir" diye konuştu.

Pastalarda ki mesajlar gibi korona virüsünü yeneceklerini ifade eden Covit-19 Bölümü Koordinatörü Sema Köse, "Bütün arkadaşlarım adına, genç duyarlı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca bugün benim doğum günümdü benim içinde çok güzel bir sürpriz oldu. Türk milleti olarak çok değişik fikirlerimiz var. Pastalar bizi çok eğlendirdi, çok güzel düşünmüşler. Pastaların vermiş olduğu mesajlar gibi yeneceğiz. Sağlık çalışanları olarak canı gönülden inanıyoruz buna. Halkımızın da desteğini bekliyoruz, evlerinde kalarak destek olmalarını istiyoruz. Sürecin daha kısa sürmesi için yardımcı olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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