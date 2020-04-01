SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PASTA JESTİ AKSARAY'da bir pastane işletmecisi koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak ve moral vermek için 75 adet pasta yapıp, 4 hastanenin çalışanlarına ikram etti.

AKSARAY'da bir pastane işletmecisi koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak ve moral vermek için 75 adet pasta yapıp, 4 hastanenin çalışanlarına ikram etti.

Koronavirüsle mücadele yoğun performans gösteren sağlık çalışanların halkın desteğini almaya devam ediyor. Aksaray'da da pastane işletmecisi Şahin Güneş, kentteki 4 hastanede görevli sağlık çalışanları için 10 kişilik 75 adet pasta yapıp, ikram etti. Güneş, şunları söyledi:

"Koronavirüsle mücadelede özverili çalışan doktorundan, hemşiresine tüm sağlık çalışanlarına halkın da yanlarında olduğunu göstermek ve moral vermek amacıyla özel olarak yaptığımız 750 kişilik pastamızı ikram ettik. Pastaların üzerlerine de 'Sağlık çalışanlarımızın yanındayız afiyet olsun' yazdık. Bu pastaları hazırlamamız bir gün sürdü. İnşallah bu günleri hep birlikte atlatacağız." dedi.

Kaynak: DHA