Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında
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Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te özel bir hastanede hasta ziyareti esnasında akrabalar arasında çıkan miras kavgasında 4 sağlık çalışanı, palalı ve sopalı 3 saldırganın hedefi oldu.

Sağlık çalışanlarına palalı saldırı güvenlik kamerasında
15.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:00

Gaziantep'te özel bir hastanede hasta ziyareti esnasında akrabalar arasında çıkan miras kavgasında 4 sağlık çalışanı, palalı ve sopalı 3 saldırganın hedefi oldu. Sağlık çalışanlarını pala ile kovalayan hasta yakını, düşürdüğü palayı alan güvenlik görevlisinden koşarak kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay anında yaralanan sağlık çalışanları, kendi yaralarını unutarak, yaralı çocuğa müdahale etmek için yarıştı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Düztepe Mahallesi'nde bulunan Yaşam Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre hasta ziyaretine gelen iki akraba grubu arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Hastane koridorunda başlayan tartışma kısa süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Hastane çalışanlarının güçlükle müdahale ettiği olayın ardından hastaneden dışarı çıkartılan grup, araçlarında bulunan pala diye tabir edilen kesici alet ve sopalarla geri döndü. Saldırgan gruptan biri elindeki pala ile hastanenin güvenlik görevlisine saldırdı. Daha sonra araya girmeye çalışan sağlık çalışanlarına yönelen palalı saldırgan, güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanlarının müdahalesi ile elindeki palayı düşürdü. Palayı güvenlik görevlilerinden biri yerden alırken, bu kez ise saldırgan kaçacak yer aradı. Elinde pala ile saldırganın peşinden koşan görevli, şahsın dışarı çıkmasının ardından ise görev yaptığı güvenlik kulübesine geri dönerek palayı yere bıraktı

Kendi acılarını unutup, yaralıya koştular

Acil kapısı önünde süren olayların ardından kafasında ve elinden darbe alan sağlık çalışanları, kendi acılarını ve yaralarını unutarak, o anlarda trafik kazasıyla acile giriş yapan küçük çocuğa müdahale etmek için adeta birbirleri ile yarıştı. Aldıkları darbeleri unutan sağlıkçılar, yaralı çocuğa müdahale ederek yaşama döndürdü.

Saldırgan gözaltına alındı

Art arda meydana gelen olaylarda 4'ü hastane çalışanı toplam 6 kişi yaralandı. Hastane çalışanları ve hastane yönetimi meydana gelen olay sonrası şikayetçi oldu gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hasta yakınlarının saldırısı nedeniyle tepki gösteren hastane yönetiminden yapılan açıklamada, "14 06 2020 günü hastanemizde hasta yakınları arasında yaşanan tartışma ayırarak olayın taraflarını hastane dışına çıkaran güvenlik görevlilerimize hasta yakınlarının tekrar hastanemiz acil servisine gelerek sallama diye tabir edilen büyük kesici alet ile saldırması sonucu 2 güvenlik görevlimiz bir sağlık çalışanımız ve bir hasta danışmanımız yaralanmıştır. Özellikle Covid-19 salgını pandemi sürecinde hastalarının sağlığını kendi sağlığının önünde tutarak fedakarca çalışan hastane çalışanlarımızın yaşadığı bu çirkin olay bizleri derinden üzmüştür. Yapılan bu şiddet eylemine kınıyoruz. Sağlıkta yaşanan şiddetin bir an önce son bulmasını diliyoruz" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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