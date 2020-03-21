Sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis
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Şehir Hastanesi, Ankara, Güncel

Sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapılacağını duyurdu.

21.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:22
Sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına özel Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapılacağını duyurdu. Açıklamada, "Yarın sabahtan itibaren Ankara Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapacak şekilde sağlık çalışanlarımıza özel otobüs tahsis edilmiştir. Sağlık çalışanlarımızın kurum kimliklerini göstererek binecekleri otobüslerimizin flamalarında 'Sağlık Çalışanları Servisi' yazacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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