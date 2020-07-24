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Sağlık çalışanlarına minnet duygusu yeşil sahalarda!

Memorial, COVID-19 pandemi dönemi süresince yazılı ve görsel basın ile dijital iletişim kanallarında vurguladığı sağlık çalışanlarına teşekkür mesajlarını, Türkiye Futbol Süper Ligi maçlarında yeşil sahalara taşıdı.

Sağlık çalışanlarına minnet duygusu yeşil sahalarda!
24.07.2020 12:52 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:56

Memorial Sağlık Grubu, 03-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanan Süper Lig'in 30,31 ve 32. hafta karşılaşmalarının saha kenarı led panolarında, insanlığın koronavirüsle mücadelesinde büyük bir fedakarlık ve sabırla görev yapan, ülkemizin yetiştirdiği tüm değerli doktorlara ve sağlık çalışanlarına "Tüm Sağlık Çalışanlarına Minnettarız" sloganıyla teşekkür etti.

"Tüm sağlık çalışanları bizim kahramanlarımız…"

Memorial Sağlık Grubu CEO'su Uğur Genç, Süper Lig maçlarında yayınlanan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de doktorlar ve tüm sağlık kadroları, COVID-19 döneminde örneğine az rastlanır bir mücadele sergiledi ve burada bir başarı öyküsü yazıldı. Bir tarafta dünyanın pek çok ülkesinde inanılması güç dramlar yaşandığına şahit olurken, ülkemizde ise sağlık çalışanlarımızın kahramanlıklarına tanıklık ettik, ediyoruz. Uyguladığımız tanı ve tedaviler, acil servis ve yoğun bakım süreçlerimiz, kriz yönetimi anlayışımız ve sergilediğimiz performans ile bu güç şartlarda ne kadar başarılı olduğumuzu Türkiye olarak bütün dünyaya gösterdik. Bu hepimiz için gurur verici… Umuyorum ki aynı başarı grafiğini istikrarlı bir şekilde sürdürüp, sağlıklı ve güzel günlere hep birlikte çıkacağız. Pandemi süresince yazılı, görsel basın ve dijital medya kanallarında yaptığımız iletişim çalışmalarıyla ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştık. Devlet, üniversite ve kendi hastanelerimizin çevresine konumlandırdığımız afişlerle tüm doktorlarımızın ve sağlık ekiplerimizin bu zorlu görev öncesi, minnet duygularımızı içeren mesajlarımızla karşılaşmalarını sağladık. Çünkü, COVID-19 bir savaş ve bu savaşı, ön cephede mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına destek vererek hep birlikte kazanmalıyız. Memorial Sağlık Grubu olarak pandemi döneminde toplum sağlığını ve hastalarını korumak adına büyük bir fedakarlık ve sabırla görev yapan, ülkemizin yetiştirdiği tüm değerli doktorlara ve sağlık çalışanlarına yeşil sahalarda bir kez daha teşekkür etmek istedik."

Kaynak: Bültenler

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