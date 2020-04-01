Sağlık çalışanlarına Mehter Takımı'ndan moral konseri ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Mehter Takımı tarafından sağlık çalışanları için moral konseri verildi.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Mehter Takımı tarafından sağlık çalışanları için moral konseri verildi.

Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı bu kez koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında canını dişine takıp, gece gündüz çalışan sağlık çalışanları için konser verdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak mahalle mahalle gezerek moral konserleri veren Korkuteli Belediyesi mehter takımı, Korkuteli Devlet Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanları için marşlar seslendirdi. Sağlık çalışanları mehterana ıslık ve alkışlarla eşlik etti.

Kaynak: DHA