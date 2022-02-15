Sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşılarını tamamlayarak destek olma çağrısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Yelken, toplumun sağlık çalışanlarına ve yoğun bakım çalışanlarına vereceği en önemli desteğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının tamamlanması ve önlemlere eksiksiz uyulması olduğunu bildirdi.

Yelken, yaptığı açıklamada, Kovid-19 seyrinin kişilerin bağışıklık yanıtlarına göre değişiklik gösterdiğini belirterek, yoğun bakımda takip edilen Kovid-19 hastalarının büyük oranda ağır zatürre (pnömoni) ve akut solunum sıkıntısı sendromu, sepsis, daha az sıklıkla kalp kası iltihaplanması (miyokardit), aritmi, kardiyojenik şok ve akut böbrek hasarı bulguları gösterdiğini kaydetti

Klinik olarak pnömoni bulguları başladıktan genellikle 7-10 gün sonra oksijen yetmezliğinin geliştiği hastaların yoğun bakım ünitesine alındığını ifade eden Yelken, şöyle devam etti:

"Özellikle salgının yükseliş gösterdiği dönemlerde yoğun bakım üniteleri yoğun talebe cevap verecek şekilde organize edildi. Hastalar ağır solunum sıkıntısıyla geldiği için genelde ve öncelikle ilk yaptığımız şey hastaların solunum sıkıntılarını, oksijen ihtiyaçlarını gidermek oldu. Bunun için de önce basit nazal kanül yüz maskeleriyle hastalarımıza oksijen vermeye çalıştık. Bunların yetmediği hastalarda solunum cihazlarından destek alarak yüz maskeleri ya da yarım maskelerle hastalarımızın oksijen seviyelerini düzenlemeye çalıştık ki organlara dokulara oksijen gönderebilelim daha büyük hasarlar oluşmasın. Bunun da yetmediği hastalar oldu. İşte o hastaları entübe ettik ve solunum cihazına bağlayarak tamamen makina tarafından desteklenen bir solunum sağlamaya çalıştık. Bu dönemde hastalarımızı solunum desteğiyle zaman zaman yüzüstü de yatırdık. Kapalı kalan akciğer alanlarını açarak daha hızlı oksijen göndermek ve hastanın solunum sıkıntısını daha hızlı düzeltmek amacıyla. Hastanın kanını dışarıya alıp oksijenatörden geçirip oksijenlenip hastaya geri verilen ECMO yöntemini denedik."

"Yoğun bakımdaki hastaların çoğu aşısız olanlar"

Prof. Dr. Yelken, halen her gün dünyada milyonlarca yeni olgunun görüldüğünü, aralık 2019'dan günümüze milyonlarca insanın kaybedildiğini hatırlattı.

Kovid-19'un her yeni varyantının yeni bulgular oluşturduğunu aktaran Yelken, şunları kaydetti:

"Şu anda bizim yatırdığımız hastaların çok büyük bir kısmı aşısız ya da eksik aşılı olanlar. İçeride 7 gün 24 saat çalışan yoğun bakım ekibi ve sağlık personeli ekibi var ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak ciddi anlamda yorgun durumdalar. Toplum olarak kişilerin sağlık çalışanlarına ve tabii ki yoğun bakım çalışanlarına yapacağı en önemli destek aşılarını tamamlamak ve önlemlere eksiksiz uymaktır. Çünkü şu anda bu hastalıkla ilgili söyleyebileceğimiz tek bir gerçek var. Bu da önlem. Hayat çok güzel yaşamak için bunu kıymetini bilmek lazım."