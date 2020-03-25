Sağlık çalışanlarına konaklama desteği Korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının konaklayabilmesi için, Altındağ Belediyesi Anafartalar Konukevi sağlık çalışanlarının kullanımına açıldı.

Korona virüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının konaklayabilmesi için, Altındağ Belediyesi Anafartalar Konukevi sağlık çalışanlarının kullanımına açıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, sağlık çalışanlarına önemli bir destek uygulaması hayata geçirildi. 120 yatak kapasiteli Altındağ Belediyesi Anafartalar Konukevi, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün kullanımına açılarak, korona virüs ile mücadelede ön cephede yer alan sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

"Birlikte başaracağız"

Sağlık çalışanlarının, günlerdir büyük bir özveri ve kararlılıkla korona virüsüne karşı mücadele ettiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı "Gecesini gündüzüne katarak milletimizin hem salgından korunması için, hem de tedavisi sürecinde, canını hiçe sayarak mücadele eden sağlık çalışanlarımıza, verdikleri bu mücadelede destek olalım istedik. Ailelerine virüs bulaşmaması için evine gidemeyen, günlerce uykusuz çalışan, dinlenemeyen, bir duş alamayan sağlık çalışanlarımız için, belediyemizin Anafartalar Konukevi'ni hizmete açtık. Konukevimiz, bu zor mücadele boyunca tamamen sağlık çalışanlarımıza hizmet verecek. Altındağ Belediyesi olarak, ülkemiz için verdikleri bu mücadelede sağlık çalışanlarımızın daima yanında olacağız. Birlikte başaracağız." dedi.

"Onlara minnettarız, daima yanlarındayız"

Ankara'nın önemli hastanelerinin büyük bir bölümünün Altındağ'da olduğunu belirten Başkan Asım Balcı "Altındağ hastaneler bölgesi. Ayrıca Ankara'nın karantina hastanesi de şu anda Altındağ'da bulunuyor. Altındağ'da normal zamanda da hiç bitmeyen bir sağlık mesaisi var. Bu mesai içerisinde bulunduğumuz şu günlerde çok daha zor, çok daha uzun Evine gidemeyen sağlık çalışanlarımız Anafartalar Konukevi'nde istirahat edebilir, zorlu mücadeleleri için burada güç toplayabilirler. Onlara minnettarız, daima yanlarındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA