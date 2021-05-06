Sağlık çalışanlarına kahve desteği
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Sağlık çalışanlarına kahve desteği

Sağlık çalışanlarına kahve desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs salgınıyla mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına kahve ikram edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs salgınıyla mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına kahve ikram edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Antalya'da görev yapan sağlık çalışanları için hastanelere kahve desteği sağlandı.Kahve ve kahve kreması kolileri, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kent merkezindeki hastanelere teslim edildi. Pandemi döneminde halk sağlığı için özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına "Yanınızdayız" mesajı verildi. - ANTALYA

Sağlık çalışanlarına kahve desteği
Sağlık çalışanlarına kahve desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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