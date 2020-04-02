Sağlık çalışanlarına kabinli tedbir
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Süleymanpaşa, Tekirdağ, Sağlık

Sağlık çalışanlarına kabinli tedbir

Sağlık çalışanlarına kabinli tedbir Sağlık çalışanlarını koronadan koruyacak kabin Süleymanpaşa Belediyesinin korona virüs ile mücadele kapsamında yaptığı kabinler olası virüs taşıyan hastalar ile sağlık çalışanlarının arasındaki teması sıfıra indirecek.

02.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:35
Sağlık çalışanlarına kabinli tedbir

Sağlık çalışanlarına kabinli tedbir

Sağlık çalışanlarını koronadan koruyacak kabin

TEKİRDAĞ - Süleymanpaşa Belediyesinin korona virüs ile mücadele kapsamında yaptığı kabinler olası virüs taşıyan hastalar ile sağlık çalışanlarının arasındaki teması sıfıra indirecek.

Daha önce sağlık çalışanları için maske üretimine başlayan Süleymanpaşa Belediyesi, atölyesinde tasarlanan son çalışmada sağlık görevlilerini koruyabilmek adına yapılan kabinler ile olası virüs taşıyan kişilerin sağlık çalışanlarına temasını sıfıra indirilerek önemli bir adım atılıyor. Hem evrak ve tahlil gibi işlerde çalışan görevliler hem de vatandaş ile ilk temas haline geçen sağlık çalışanları düşünülerek hazırlanan kabinler sayesinde temas tamamen ortadan kaldırılarak olası virüs yayılmasının önüne geçilebiliyor. Tekirdağ Devlet Hastanesine konulan kabinde yapılan işlemlerde hasta ile sağlık çalışanının teması sıfıra indiği gözlendi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Korona Virüsü ile mücadeleye aralıksız devam ederken virüsün yayılmasının önüne geçmek için yaptığı farklı çalışmalarla dikkat çekiyor. Bir yandan kamu kurumlarının içlerini düzenli olarak dezenfekte ederek çalışanların sağlığını düşünen Süleymanpaşa Belediyesi bir yandan da yollar, kaldırımlar, parklar, bahçeler, pazarlar, sağlık merkezleri giriş çıkışları gibi akla gelebilecek tüm dış mekanlarda ilaçlı su ile yıkama ve dezenfekte püskürtme ile tüm imkanlarını seferber ederek virüsle mücadelesini her geçen gün arttırıyor. Korona Virüsü ile en çok karşılaşma riski olan sağlık çalışanlarını düşünerek yeni projeler üstünde yoğunlaşan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, projesinden malzemesine, yapımından kullanım alanlarına yerleştirilmesine kadar tüm çalışmaları kendi bünyesinde yapıyor.

"Atölyemizde üretip hastanelerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Yapılan çalışma hakkında bilgiler veren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; "Tüm dünyayı etkisi altına alan bu illet ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımız tarafından alınan tedbirleri harfiyen uygulayıp hem şehrimiz hem de ülkemiz adına neler yapabileceğimizi her gün düşünüp tartışıyoruz. Bu noktada ortaya farklı çalışmalar çıkararak sürece katkı vermek istiyoruz. Sağlık kabinlerimiz de böyle bir düşüncenin eseri. Birkaç gün içinde kendi atölyemizde üretip hastanelerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

"Fark oluşturan çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Başkan Yüksel; "Korona virüsü ortaya çıktığından beri sağlık çalışanlarımız bizler için neredeyse tüm zamanlarını çok büyük riskleri göz önüne alarak hastalarımızın iyileşmesi için harcıyorlar. Hastalıkla birebir temas halinde oldukları için de aslında en büyük riski sağlık çalışanlarımız taşıyor. Bu riski bir nebze olsun azaltabilmek adına yaptığımız sağlık kabini ve fark oluşturan çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına kabinli tedbir

Kaynak: İHA

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Sağlık çalışanlarına kabinli tedbir
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