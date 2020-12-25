Sağlık çalışanlarına jest
25.12.2020 09:07 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:11
DÜZCE(İHA) –Düzce Anaokulu ailesi gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarını unutmadı.
DÜZCE(İHA) –Düzce Anaokulu ailesi gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarını unutmadı.
Düzce Anaokulu ailesi salgın sürecinde gece gündüz demeden büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler hediye verdiler. Sağlık çalıanlarıda teyekkür ederek mazke, sosyal mesafe ve hijyene dikket edilmesini istediler. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı