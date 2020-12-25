Sağlık çalışanlarına jest
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Sağlık çalışanlarına jest

25.12.2020 09:07 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:11
Sağlık çalışanlarına jest

DÜZCE(İHA) –Düzce Anaokulu ailesi gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarını unutmadı.

DÜZCE(İHA) –Düzce Anaokulu ailesi gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarını unutmadı.

Düzce Anaokulu ailesi salgın sürecinde gece gündüz demeden büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler hediye verdiler. Sağlık çalıanlarıda teyekkür ederek mazke, sosyal mesafe ve hijyene dikket edilmesini istediler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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