Sağlık çalışanlarına itfaiyeden alkışlı ve sirenli destek İtfaiye araçlarının siren çalması İtfaiye personelinin alkışlaması Sağlık çalışanlarına itfaiyeden alkışlı ve sirenli destekAmasya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla...

İtfaiye araçlarının siren çalması İtfaiye personelinin alkışlaması Sağlık çalışanlarına itfaiyeden alkışlı ve sirenli destek Amasya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi. Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek kampanyasına siren çalarak ve alkış tutarak destek verdi. İtfaiye binası önünde toplanan itfaiye ekibi "Sağlık çalışanları iyi ki varsınız." diye slogan atıp siren çalarak alkış tuttu. Kaynak: AA