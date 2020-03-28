Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması SAĞLIK Bakanlığı, 3 ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personelinin görevlerinden ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı, 3 ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personelinin görevlerinden ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs ile mücadele kapsamında, sağlık kuruluşlarında sağlık personelinin görevine ilişkin, valiliklere yazı gönderildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde Koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından sağlık personelinin sağlık kuruluşlarında mevcut hali ile istihdamının devamlılığı önem arz etmekte olup, sağlık kuruluşlarında çalışan bu personelin kuruluşlarından ayrılışları ile ilgili düzenleme yapılması gerekliliği doğmuştur. Pandemi süreci kapsamında, bu kararın alınmasını müteakip 3 ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan, çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır' kararı alınmıştır."

Kaynak: DHA