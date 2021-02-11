Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama İstanbul'da başladı
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Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama İstanbul'da başladı

11.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:41

Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama İstanbul'da başladı Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama kapsamında, aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına İstanbul'da başlandı.

Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama İstanbul'da başladı

İSTANBUL - Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama kapsamında, aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına İstanbul'da başlandı.

Türkiye'ye 25 Ocak'ta da 10 milyon dozluk aşının 2. sevkiyatının ilk bölümünü kapsayan 6,5 milyon doz aşı getirilmişti. Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için yürütülen aşılama kapsamında, aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmaya başlandı. Şişli Çağlayan'da bulunan Türkiye Hastanesi'nde görevli sağlık personeli sabah mesailerine başladıktan sonra sırası ile aşı olmaya başladı. Aşı çalışmalarının gün boyunca süreceği öğrenildi.

Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama İstanbul'da başladı
Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama İstanbul'da başladı
Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama İstanbul'da başladı
Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama İstanbul'da başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER

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