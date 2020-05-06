SAĞLIK ÇALIŞANLARINA İFTARLIK BALIK PİŞİRİP GÖNDERİYOR

ŞİŞLİ'de bir balık restoranı işletmecisi, koronavirüsle mücadele kapsamında gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için, iftarlık balık pişirip hastanelerdeki sağlık personellerine ücretsiz paket servisi gönderiyor.

ŞİŞLİ'de bir balık restoranı işletmecisi, koronavirüsle mücadele kapsamında gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için, iftarlık balık pişirip hastanelerdeki sağlık personellerine ücretsiz paket servisi gönderiyor.

Restoran işletmecisi Yusuf Yıldız, "Kovid-19 hastalarıyla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza biz de karınca kararınca iftarlık yemek sunmak için günde 1500 kişiye 10 gün boyunca toplamda 15 bin kişiye balık ekmek vereceğiz. Bunun yanında tatlı ve salata da olacak. Biz de bu şekilde sağlık çalışanlarımıza katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Sağlık çalışanlarımız sağlıklı beslensinö diye konuştu.

Görüntü dökümü:

------------------Balıkların pişirilmesi-Restoran işletmecisi Yusuf Yıldız ile röportaj-Pişen balıkların paketlenmesi

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul

Kaynak: DHA