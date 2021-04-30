Sağlık çalışanlarına iç ısıtan ikramlık

AK Parti Orhaneli İlçe Kadın Kolları, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek ramazan sofralarına iftarlık pide ikramında bulundu.

AK Parti Orhaneli İlçe Kadın Kolları, sağlık çalışanlarını ziyaret ederek ramazan sofralarına iftarlık pide ikramında bulundu.

Orhaneli Ak Parti İlçe Başkanı Ramazan Turhan ve ilçe kadın kolları üyeleri, Orhaneli Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi çalışan sağlıkçıları ziyaret ederek iftar sofralarının vazgeçilmezi ramazan pidesi ikramında bulundu. Korona virüs salgınında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Başkan Turhan, canları pahasına görev yapan tüm sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirtirken, doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından temizlik görevlisine her bir sağlık çalışanını yürekten desteklediklerini bu zor günleri hep beraber atlatacaklarını söyledi.

Orhaneli Devlet hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi sağlık personeli de nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı