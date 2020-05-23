Sağlık Çalışanlarına hastane önünde tasavvuf konseri
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Sağlık Çalışanlarına hastane önünde tasavvuf konseri

Beypazarı Devlet Hastanesi çalışanları için tasavvuf sanatçıları özel bir konser gerçekleştirdi.

Sağlık Çalışanlarına hastane önünde tasavvuf konseri
23.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:40

Beypazarı Devlet Hastanesi çalışanları için tasavvuf sanatçıları özel bir konser gerçekleştirdi. Sosyal mesafeye dikkat edilen mini konser sağlık çalışanlarının büyük beğenisini topladı. Bazı sağlık çalışanları o anları telefonlarıyla görüntüledi.

Beypazarı Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Tasavvuf Sanatçıları, Sağlık çalışanları için özel bir konser verdi. Beypazarı Devlet Hastanesi çalışanları için hastanede bahçesinde bir araya gelen sanatçılar, seslendirdikleri ilahilerle, sağlık çalışanlarına moral konseri verdi. Sağlık personelinin de eşlik ettiği mini konserde sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Bazı sağlık çalışanları o anları telefonlarıyla görüntüledi. Konser sonunda sanatçılar, sağlık personellerine teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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