Sağlık çalışanlarına hakarete para cezası

Kayseri'de, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına hakaret ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 8 bin 840 lira adli para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, diş hekimliği fakültesi kliniğinde uzun süredir tedavi gören M.Ü. (68), tedavisini yapan doktor hakkında "Beni FETÖ'ye kaydettirecekti, hepiniz FETÖ'cüsünüz" diyerek iftira ve hakarette bulundu.

M.Ü, tedavi randevusu konusunda tartıştığı sağlık görevlileri G.F. ve D.A.'ya da aynı şekilde hakaret etti.

Sağlık görevlilerinin şikayeti üzerine, M.Ü hakkında hakaret davası açıldı.

Kayseri 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık M.Ü. (68), müşteki sağlık çalışanları G.F. ve D.A. ile taraf avukatları katıldı.

M.Ü. hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Randevulu hasta kabul eden kliniğin dolu olması nedeniyle, hemen tedavi olma isteği kabul edilmeyen sanığın, kendisine açıklama yapan personele, "Doktor beni FETÖ'ye kaydettirecekti, siz de FETÖ'cüsünüz" diyerek hakaret ettiğini öne süren müştekiler G.F. ve D.A, sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Avukatların esasa ilişkin savunmalarının ardından hakim, sanık M.Ü'ye, "hakaret" suçundan 8 bin 840 lira adli para cezası verdi.

Kaynak: AA