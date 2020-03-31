Sağlık çalışanlarına Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan klipli destek
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Koronavirüs, Ataşehir, Genç

Sağlık çalışanlarına Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan klipli destek

Sağlık çalışanlarına Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan klipli destek Ataşehirli genç sanatçılardan sağlık çalışanlarına anlamlı destek Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın genç üyeleri, müzik enstrümanlarını evlerinden çalarak hazırladıkları klip ile sağlık çalışanlarına destek verdiler.

31.03.2020 10:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:09
Sağlık çalışanlarına Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan klipli destek

Sağlık çalışanlarına Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan klipli destek

Ataşehirli genç sanatçılardan sağlık çalışanlarına anlamlı destek

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın genç üyeleri, müzik enstrümanlarını evlerinden çalarak hazırladıkları klip ile sağlık çalışanlarına destek verdiler.

Koronavirüs salgını sebebiyle yoğun çalışma temposunda bulunan, uykusuz ve yorgun olarak fedakarca çalışan sağlık emekçileri için önceki günlerde alkış desteğiyle bir kampanya yapılmıştı. Üç günlük alkışlı kampanyanın ardından sağlık çalışanlarına destek ise hiç kesilmedi. Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası'nın 30 üyesi hep birlikte organize olarak, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için bir klip hazırladılar. Gençler müzik enstrümanlarını evlerinden çalarak hazırladıkları klip ile sağlık çalışanlarına destek verdiler. Keman, viyola, viyolonsel, flüt, kontrbas, obua, klarnet ve saksafon enstrümanlarını kullanan gençler, sağlık çalışanlarına "çocuklar inanın" dedi. Şef Baran Aytaç yönetimindeki orkestra, sağlık çalışanlarına ithafen, sözleri Nazım Hikmet'e, müziği Alp Murat Alper'e ait olan "Güzel Günler Göreceğiz" isimli parçayı seslendirdi. Ataşehir Belediyesi'nin "Sanat Eğitimini Mahallenize Getiriyoruz" Projesi kapsamında, Ataşehir'in mahallelerinde bulunan merkezlerinde müzik eğitimi alan çocukların ve gençlerin oluşturduğu Gençlik Senfoni Orkestrası, bu anlamlı desteğiyle büyük takdir topladı.

Sağlık çalışanlarına Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan klipli destek

Kaynak: İHA

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Sağlık çalışanlarına Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan klipli destek
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