Sağlık çalışanlarına 'en tatlı destek' Kadayıfçı Sıtkı Ustadan
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Sağlık çalışanlarına 'en tatlı destek' Kadayıfçı Sıtkı Ustadan - Haberler
Şehir Hastanesi, Diyarbakır, Ankara, Güncel

Sağlık çalışanlarına 'en tatlı destek' Kadayıfçı Sıtkı Ustadan

Diyarbakır ve Ankara'da şubeleri bulunan Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmeleri, örnek bir davranış sergileyerek başkentte korona virüs ile mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanlarına tatlı dağıttı.

24.03.2020 09:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:51
Sağlık çalışanlarına 'en tatlı destek' Kadayıfçı Sıtkı Ustadan

Diyarbakır ve Ankara'da şubeleri bulunan Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmeleri, örnek bir davranış sergileyerek başkentte korona virüs ile mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanlarına tatlı dağıttı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını önleme noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlık personellerine bir destek de Kadayıfçı Sıtkı Ustadan geldi. Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi, Ankara Şehir Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, mesai kavramı gözetmeksizin çalışan sağlık personeline tatlı ikramında bulundu. Ankara Şehir Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlerdir fedakarca çalışan ve korona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına tatlı ikram eden Kadayıfçı Sıtkı Ustanın jesti, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Sağlık çalışanlarının, gayret ve azimle çalıştıklarını, korona virüsün olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesi noktasında var güçlerini ortaya koyduklarını belirten Sıtkı Altunbay, "Bizler işletme olarak, bütün sağlık çalışanlarımıza hem teşekkür mahiyetinde hem de moral motivasyon sağlaması noktasında böyle bir jest yaptık. Sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katarak çalışıyor ve alkışı hak ediyorlar. Önceki gün ve dün Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına aynı şekilde ikramlarda bulunmuştuk. Allah'ın izniyle, bulaşıcı hastalık badiresini de en kısa zamanda atlatacak ve yeniden sağlıklı, huzurlu günlerimize toplum olarak kavuşacağız" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Sorumlusu Prof. Dr. Şervan Gökhan Aybü ile hastanenin idari sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, sağlık çalışanları adına Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesine teşekkür etti.

Hasta yakınları ve refakatçiler ise Sıtkı Altunbay'ın bu anlamlı davranışının, sağlık çalışanlarının moralini yükselteceğini ve motivasyon sağlayacağını belirterek kendilerine teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
İran'da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti Haberler
İran'da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haberler
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
Korona sonrası talep artınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Haberler
Korona sonrası talep artınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Haftalık burç yorumları 23-29 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 23-29 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Akgül Muhterem Nur Demet Akalın Olga Kurylenko
Spor Tamer Tuna Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Polis Beşiktaş Fatih Terim Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanlarına 'en tatlı destek' Kadayıfçı Sıtkı Ustadan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 10:03:05. #1.14#
title