Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak

SAĞLIK Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

SAĞLIK Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi. Buna göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek şartıyla personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı