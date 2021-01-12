Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak
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Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak

12.01.2021 00:48 | Son Güncelleme: 12.01.2021 00:52
Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak

SAĞLIK Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

SAĞLIK Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi. Buna göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek şartıyla personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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