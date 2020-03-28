Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman verilecek? Sağlık çalışanlarına verilecek ek ödeme ne kadar?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Gündem ›› Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman verilecek? Sağlık çalışanlarına verilecek ek ödeme ne kadar? - Haber
Fahrettin Koca, Ekonomi, Güncel

Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman verilecek? Sağlık çalışanlarına verilecek ek ödeme ne kadar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına verilecek ek ödemenin müjdesini kısa süre önce duyurmuştu. Sağlık çalışanlarına ek ödeme ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, sağlık çalışanları ne kadar ek ödeme alacak? Sağlık çalışanlarına ne zaman ek ödeme verilecek? İşte, detaylar...

28.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:53
Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman verilecek? Sağlık çalışanlarına verilecek ek ödeme ne kadar?

Fahrettin Koca, covid-19 virüsünen neden olduğu koronavirüs salgını boyunca sağlık personeline ek ödeme verileceğini açıkladı. 24 Mart sayılı Resmi Gazete'de karar yayımlandı. Buna göre, sağlık çalışanları ek ödemeyi ne zaman alacak? Ek ödeme verilecek personel oranı ve kapsamı ise yine bakanlık tarafından belirlenecek. Sağlık çalışanlarına ek ödeme kimleri kapsıyor?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME NE ZAMAN VERİLECEK?

Koronavirüs kapsamında insanüstü performans gösteren sağlık personellerine ek ödeme gündeme geldi. 24 Mart tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararda; ''1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilir." ifadeleri yer aldı.

EK ÖDEME NE KADAR?

Sağlık çalışanlarına verilecek ek ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarına göre yapılacak. Buna göre personellere verilecek ek ödeme tutarları da belli oldu. Derecelendirmeye göre ödeme tutarları şöyle:

Doktor (1/4) 6 bin lira

Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4) 1625 lira

Ön lisans 1260 lira

Lise (2/3) 505 lira

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VERİLECEK EK ÖDEME HAKKINDAKİ KARAR

MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4 ve Tablo-5 aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasındaki "Doktoralı/Uzman Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:" ibaresi "Doktoralı/Uzman Diş Tabibi ile tablolarda belirtilen uzmanlık alanlarında tam zamanlı çalışan Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması:" şeklinde ve aynı fıkradaki Tablo-8 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman verilecek? Sağlık çalışanlarına verilecek ek ödeme ne kadar?

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez."

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 1/4/2020 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haber
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum Haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haber
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haber
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti Haber
Ayet-el Kürsi'yi okuyan ABD'li şarkıcı, tüyleri diken diken etti
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Haber
Bakan Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin bekliyor
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin...
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Almanya, koronavirüsle mücadele eden İtalya'daki 47 yoğun bakım hastasını ülkesinde tedavi edecek
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanının kızının videosunu paylaştı: Lütfen evde kalın
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
İBB'den koronavirüs mezarlıkları ile ilgili açıklama: Önlemler en süt düzeyde alınıyor
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Karantina yurdunda canlı yayın yapıp kız öğrencilerin eşyalarını gösteren 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kalben Ezgi Mola Muhterem Nur Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Rize Mart İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman verilecek? Sağlık çalışanlarına verilecek ek ödeme ne kadar? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 13:54:10. #1.15#
title