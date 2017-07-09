Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına eğitim verildi.



Kırklareli Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, Nöroloji Uzmanı Dr. Ferda Kızıltaş, sağlık personeline damar açma tedavisi hakkında bilgiler aktardı.



Kızıltaş, burada yaptığı konuşmada, bu tür eğitimlerin sağlık çalışanları açısından önemli olduğunu söyledi.



Sağlık personelinin sürekli kendisini yenilemesi gerektiğini belirten Kızıltaş, eğitimlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.