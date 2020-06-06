SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 'DÜĞÜN" SÜRPRİZİ
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 'DÜĞÜN" SÜRPRİZİ

Koronavirüs salgınıyla mücadelede cephenin en önünde çalışan sağlık çalışanları bir jestte modacılardan geldi.

06.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:29

Koronavirüs salgınıyla mücadelede cephenin en önünde çalışan sağlık çalışanları bir jestte modacılardan geldi. Modacı Pınar Bent, evlenmeyi planlayan sağlık çalışanlarının düğün mekanından, gelinlik ve damatlığına, kuaföründen organizasyonuna, fotoğrafçısından ulaşımına kadar her ihtiyaçlarını üsteleneceğini duyurdu.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön cephede şüphesiz sağlık çalışanları yer alıyor. Gecesini gündüzüne katan, gerektiğinde evine dahi gidemeyen sağlık çalışanlarına bir destek de moda dünyasından geldi. Modacı Pınar Bent, bu yaz sezonunda dünya evine girecek olan sağlıkçıların düğünündeki tüm masrafları, ekibiyle organize etmeye karar verdi. Mekanından gelinlik-damatlığına, kuaföründen organizasyonuna, fotoğrafçısından ulaşımına kadar pek çok konuda genç çiftlere yardımcı olağını duyuran Pınar Bent, farklı moda evi ve organizasyon şirketlerinden de destek aldı. Geliştirdiği sosyal sorumluluk projesini Sağlık Bakanlığı ile de paylaşan Pınar Bent, 'Sağlık Bakanımız projemizi onayladı. Tarihler uyarsa inşallah kendisi de bir düğüne katılacak. Çok güzel bir proje oldu ve sağlık çalışanlarına da moral sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'100 GELİNLİK DİKİLECEK"

Pınar Bent, sosyal sorumluluk projesinin detayları hakkında şunları söyledi:

'Sağlık çalışanları çok büyük bir çalışma içinde aylarca emek verdiler, hastaları büyük özveriyle karşıladılar, evlerine dahi gidemeyen sağlık çalışanları oldu. Biz de onlar için çok güzel bir proje başlattık. Ben ve modacı arkadaşlarım bu yıl evlenmeyi düşünen sağlık çalışanlarına moral olması için sosyal sorumluluk projesine adım attık. Önce düğün mekanımız, gelinliğimiz, damatlığımız, düğün arabalarımız, makyaj, saç ve ayakkabı içinde her türlü düğün ihtiyacını karşılayacağız. Projeden gerçekten ihtiyacı olan sağlık çalışanı çiftlerimiz yararlanacak. Türkiye'nin neresinde olursa olsun 15 sağlık çalışanının gelinliğini ben dikeceğim. Benim gibi gelinlik firması olan arkadaşlarım da destek olmak için kolları sıvadı. Böylelikle gelinlik sayısını 100'e kadar çıkardık. Damatlıkları da Şinasi Günaydın karşılayacak. Bunun yanı sıra organizasyon ve kına şirketleri de projeye dahil oldu. İnşallah rakam daha da artar."

'EN FAZLA TALEP HEMŞİRELERDEN"

Projeden yararlanmak isteyen sağlık çalışanlarının sosyal medya üzerinden kendisine ulaştığını anlatan Bent, 'Hemşirelerden çok fazla talep geldi. Sosyal medya üzerinden bana mesaj gönderiyorlar. Ancak kimin projeden yararlanacağına ben karar vermeyeceğim. Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı kişiler projeden yararlanacak. Projeyi duyan sağlık çalışanları heyecanlandı ve mutlu oldular. Yaptığımız çok küçük bir şey olsa da onların hayallerini gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte düğününü erteleyenler oldu onları mutlu edeceğimiz için mutluyuz. Projeden yararlanmak isteyenler Instagram hesaplarımız üzerinden katılabilirler. Projeyle ilgili paylaştığımız görsele 3 sağlık çalışanı arkadaşını etiketleyen kişiler arasında kura çekeceğiz. Kura sonrası gerçekten ihtiyacı olan kişilerin ihtiyaçları karşılanacak. Hangi gelinlik hayallerindeyse onu hazırlayacağım" ifadelerini kullandı.

Modacı Pınar Bent, projeden faydalanamayan sağlık çalışanlarını da unutmadıklarını belirterek, 'Tüm sağlık çalışanlarının gelinlik, nişanlık, abiye ihtiyaçlarını yüzde 50 indirimli dikeceğiz. İstanbul'daki iki şubemizde tüm sağlık çalışanlarına kapılarımız açık" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 'DÜĞÜN' SÜRPRİZİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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