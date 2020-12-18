Sağlık çalışanlarına destek için gökyüzüne balon bıraktılar
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Sağlık çalışanlarına destek için gökyüzüne balon bıraktılar

18.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:03
Sağlık çalışanlarına destek için gökyüzüne balon bıraktılar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, sağlık çalışanlarına destek olmak için gökyüzüne balon bıraktı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir grup öğretmen ve öğrenci, sağlık çalışanlarına destek olmak için gökyüzüne balon bıraktı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dumlupınar İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, sağlık çalışanlarına destek olmak için yazdıkları mektup ve karanfilleri Viranşehir Devlet Hastanesi çalışanlarına verdi.

Öğretmen ve öğrenciler, 81 ili temsilen gökyüzüne 81 balon bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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