Sağlık çalışanlarına destek için 1 dakika alkış
Eylemden detaylar Evlerden detaylar Korna çalan arabalardan detaylar İSTANBUL - İstanbullular, sağlık çalışanlarına minnettarlığını göstermek için balkonlarından 1 dakikalık alkışla destek eylemi gerçekleştiriyor.
19.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 21:34
Eylemden detaylar
Evlerden detaylar
Korna çalan arabalardan detaylar İSTANBUL - İstanbullular, sağlık çalışanlarına minnettarlığını göstermek için balkonlarından 1 dakikalık alkışla destek eylemi gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA