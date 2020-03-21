Sağlık çalışanlarına destek Malatya'da vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkış çalarak destekte bulundu.

Malatya'da vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkış çalarak destekte bulundu.

Malatya'da, koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için apartmanların balkonlarından alkışlarla sağlık çalışanlarına 1 dakika destek verildi.

Vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp 1 dakika alkış tuttu.

Bazı vatandaşlar da odalarının ve balkonlarının ışıklarını açıp kapatarak, destek oldu.

Kaynak: AA