Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
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Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

14.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:07

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Aşıların getirilmesi Sağlıkçıların aşılanması Aşılanan sağlıkçılar ile röportaj Sağlık Müdürü Sünetçioğlu ile röportaj Aşı yapılması SBÜ Başhekimi Çelik ile röportaj Aşı yapılması VAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Aşıların getirilmesi

Sağlıkçıların aşılanması

Aşılanan sağlıkçılar ile röportaj

Sağlık Müdürü Sünetçioğlu ile röportaj

Aşı yapılması

SBÜ Başhekimi Çelik ile röportaj

Aşı yapılması VAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Van'da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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