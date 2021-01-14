Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Aşıların getirilmesi Sağlıkçıların aşılanması Aşılanan sağlıkçılar ile röportaj Sağlık Müdürü Sünetçioğlu ile röportaj Aşı yapılması SBÜ Başhekimi Çelik ile röportaj Aşı yapılması VAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac...