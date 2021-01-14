Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
14.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:07
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Aşıların getirilmesi Sağlıkçıların aşılanması Aşılanan sağlıkçılar ile röportaj Sağlık Müdürü Sünetçioğlu ile röportaj Aşı yapılması SBÜ Başhekimi Çelik ile röportaj Aşı yapılması VAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Aşıların getirilmesi
Sağlıkçıların aşılanması
Aşılanan sağlıkçılar ile röportaj
Sağlık Müdürü Sünetçioğlu ile röportaj
Aşı yapılması
SBÜ Başhekimi Çelik ile röportaj
Aşı yapılması VAN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Van'da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar