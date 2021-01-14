Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
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Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

14.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:47

Yozgat, sağlık çalışanlarına yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya başlandı.

Yozgat, sağlık çalışanlarına yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulanmaya başlandı.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları için oluşturulan 20 aşı odasında randevu sistemine göre sağlık personeli aşılanıyor.

Hastane Başhekimi Dr. Mustafa Kozan, sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısının geldiğini ve uygulamanın başladığını söyledi.

Kozan, sağlık çalışanlarına da randevu üzerine aşı yapıldığını ifade ederek, "Hastanemizde 20 aşı odası oluşturuldu. Her odada saat 8.30'dan 24.00'e kadar yarım saat ara ile bir personelimize aşı yapılacak. Bugün ben de aşımı yaptırdı İnşallah bu aşı ile inşallah virüs belasından kurtuluruz, hem ilimize hem ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Başhekim Yardımcısı Mete Selvi de salık personeline aşı işleminin başlamasıyla birlikte bir hekim olarak kendisinin de aşı yaptırdığını ifade ederek "İnşallah hepimize hayırlı olur, ülkemiz milletimiz bu hastalıktan kurtulur." diye konuştu.

Yozgat'ta sağlık çalışanları için 7 bin 40 doz aşı geldiği öğrenildi.

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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