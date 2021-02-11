Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

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Aşının hazırlanması Sağlık İl Müdürü Hasan Öznavruz'a aşı yapılması Devlet Hastanesi Başhekimi Orhan Erol'a aşı yapılması Sağlık çalışanlarına aşı yapılması Sağlık İl Müdürü Hasan Öznavruz'un konuşması Adana ve çevre illerde sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya...

Aşının hazırlanması

Sağlık İl Müdürü Hasan Öznavruz'a aşı yapılması

Devlet Hastanesi Başhekimi Orhan Erol'a aşı yapılması

Sağlık çalışanlarına aşı yapılması

Sağlık İl Müdürü Hasan Öznavruz'un konuşması Adana ve çevre illerde sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı

OSMANİYE - İkinci doz aşılar Devlet Hastanesinde oluşturulan aşılama merkezinde sağlık çalışanlarına yapılıyor.

"Osmaniye'de mutant virüse rastlamadık"

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, ikinci doz aşıyı olduktan sonra, bugüne kadar kentte 17 bin 712 doz aşı yapıldığını, bunun 5 bin 250'sinin sağlık çalışanlarına uygulandığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılama çalışmalarının 3-4 gün içinde tamamlanacağını aktaran Öznavruz, şunları kaydetti:

"Osmaniye geçtiğimiz sene ekim ayında salgında pik noktayı gördü. 1,5 ay süren bu pik sürecinin ardından vaka sayıları kontrol altına alındı. Vaka sayımızda düşüş var ancak bu insanımızı rehavete yöneltmesin. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etsinler. Şu ana kadar Osmaniye'de mutant virüse rastlamadık. Bu sevindirici ve güzel bir haber ancak tedbirlere uyduğumuz sürece bundan uzak kalabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman