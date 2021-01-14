Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya devam ediyor

14.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:06

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağlık çalışanlarına yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağlık çalışanlarına yapılıyor.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, kentte ilk olarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanıyor.

Aşılama kapsamında, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yer alan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde 25 ayrı aşı odası oluşturuldu.

Aşı odalarında, daha önce Kovid-19 olmayan sağlık çalışanlarına, barkodlarla aşıları yapılıyor.

Başhekim Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla hastanelerindeki tüm sağlık çalışanlarının aşılama programını başlattıklarını söyledi.

Şu ana kadar 50 sağlık çalışanına aşılama yapıldığını ifade eden Çetinkünar, aşılama çalışmasının devam ettiğini ve hiçbir problem yaşanmadığını kaydetti.

Çetinkünar, maksimum 5 günde sağlık çalışanlarının aşılama çalışmasını bitirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuba Turunç, şu an öncelikli olarak sağlık personelinin aşılamasının devam ettiğini belirtti.

Hastanede 7 bin personelin bulunduğunu aktaran Turunç, bunlardan yaklaşık 3 bininin aşılanmasının planlandığını söyledi.

Turunç, aşılanan kişilerin bekleme alanlarında en az 30 dakika istirahat ettikten sonra rutin işlerine dönebildiğini, olası ciddi durumda da acil müdahale odalarının hazır olduğunu dile getirdi.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Yeşim Yağbasan Duyu, risk grubunda bulunduklarını ve aşı yaptırdığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya devam ediyor
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya devam ediyor
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya devam ediyor
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk İlker Başbuğ Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Samet Aybaba Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 20:09:27. #1.15#
title