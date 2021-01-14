Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı
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Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı

14.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:12

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına CoronaVac aşılarının yapılması Aşı odalarından detaylar Aşı yapılan sağlık çalışanlarından detay Aşı yapılan Doktor Ali Özdemir'in konuşması Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına CoronaVac aşılarının yapılması

Aşı odalarından detaylar

Aşı yapılan sağlık çalışanlarından detay

Aşı yapılan Doktor Ali Özdemir'in konuşması

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı'nın aşıyla ilgili bilgi vermesi

Bahar Aydınlı'nın konuşması MERSİN - Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı.

CoronaVac aşısı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de uygulanıyor.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, gazetecilere, kendisinin örnek olmak amacıyla aşı yaptırdığını söyledi.

Hastanede oluşturulan 25 odada aşılamanın hızla devam ettiğini dile getiren Aydınlı, "Tüm randevularımız açık. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hastanede 5 bin çalışan var. E-nabız üzerinden aşısı onaylanan kişiler randevu alıyorlar. Geldiklerinde biz aşılarını yapıyoruz. Aşı minimum stok seviyesine indiğinde araçla halk sağlığındaki aşı alanlarımıza gidip aşılarımızı alıyoruz. Aşının eksikliği söz konusu değil. Tüm sağlıkçılarımızı aşılayacak kadar aşı var." diye konuştu.

Aydınlı, aşı olduktan sonra herhangi yan etki yaşamadığına değinerek, tüm vatandaşlara aşı yapmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Şu anda aşının sağlık çalışanlarına yapıldığını anlatan Aydınlı, "Sağlık çalışanlarımızın birinci doz aşılamasından sonra ikinci doz onayı geliyor. İkinci dozun ardından büyük ihtimalle Sağlık Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle vatandaşların aşıları başlayacaktır. Vatandaş sayısı fazla olacağı için biz oda sayımızı ona uygun artıracağız. " ifadesini kullandı.

Aşı yapılan Doktor Ali Özdemir, aşının yapılmasının gerekliliğine dikkati çekerek, "Aşı olmayı

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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