Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı
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Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı

14.01.2021 13:23 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:27

Burdur Devlet Hastanesi Burdur İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören'in konuşması İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören'e aşı yapılması Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Ongun'a aşı yapılması Başhekim Nedim Ongun'un konuşması CoronaVac aşısı ve şırınga BURDUR - Yeni tip koronavirüs...

Burdur Devlet Hastanesi

Burdur İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören'in konuşması

İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören'e aşı yapılması

Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Ongun'a aşı yapılması

Başhekim Nedim Ongun'un konuşması

CoronaVac aşısı ve şırınga BURDUR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanmasına Burdur'da başlandı. Burdur İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören ve Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Ongun aşı oldu.

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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