Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanması başladı
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Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanması başladı

14.01.2021 12:36 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:55

Manisa'nın Soma ilçesinde sağlık çalışanlarının aşılanma uygulaması başladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde sağlık çalışanlarının aşılanma uygulaması başladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanları, güncellenen MHRS'den oluşturdukları randevuyla aile hekimlikleri veya hastanelerde ya da görev aldıkları kuruluşlarda aşılarını yaptırmaya başladılar.

Çin'den gelen ve 14 günlük test sürecinin tamamlanmasının ardından ilk kez dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine uygulanan CoronaVac aşısı bugün sabah itibari ile sağlık çalışanlarına uygulanıyor.

Soma Devlet Hastanesinde de oluşturulan 15 aşı odasında öncelikli olarak sağlık çalışanlarına aşı uygulamaları başladı.

740 personeli bulunan hastanede güncellenen MRHS uygulamasından randevularını alan çalışanlarımız hastanemizdeki aşı odalarına gelerek aşılarını yaptırıyorlar.

Hastane içindeki aşı odalarına gelen sağlık çalışanlarının aşıya karşı son derece ilgili olduğu görüldü.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi de özel sektör çalışanları ile toplam 250 sağlık personelinin aşılanmasını sağlarken, ilçede sağlık çalışanlarının aşılanmasının 2-3 için tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.

Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanması başladı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanması başladı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanması başladı
Sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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