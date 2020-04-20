Sağlık çalışanlarına çikolata dağıttılar Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nden sağlık çalışanlarına ikram paketi Gönüllülerin içerisinde kek ve çikolatanın da bulunduğu ikram paketini sağlık çalışanlarına ikram etmesi Ağrı'da da Türk Kızılay Ağrı Şubesine bağlı Genç Kızılay gönüllülerince salgın hastalığa karşı mücadele eden sağlık...

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nden sağlık çalışanlarına ikram paketi

Gönüllülerin içerisinde kek ve çikolatanın da bulunduğu ikram paketini sağlık çalışanlarına ikram etmesi Ağrı'da da Türk Kızılay Ağrı Şubesine bağlı Genç Kızılay gönüllülerince salgın hastalığa karşı mücadele eden sağlık çalışanları için bir etkinlik düzenlendi.

Gönüllüler, etkinlikte kentteki bir hayırsever vatandaşın bağışladığı çikolata, kek, meyve suyu ve bisküvileri paketledikten sonra ilk olarak Ağrı Devlet Hastanesine gitti.

Burada sağlık çalışanlarına dağıtılması için ikram paketlerini başhekimliğe teslim eden gönüllüler, programın devamında Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Abdurrahim Arvasi Kız Yurtlarına giderek buradaki sağlık çalışanlarına paketleri takdim etti.

Yurtlarda 14 gün gözetim altında kalan vatandaşlara da ikram paketi gönderen gönüllüler, diğer kurumlarda çalışan sağlık personellerine de verilenlerle kentte toplam 540 ikram paketi dağıttı.

Kaynak: AA