Sağlık çalışanlarına bir destek de Diyarbakır'ın giyim firmasından
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Sağlık çalışanlarına bir destek de Diyarbakır'ın giyim firmasından - Haberler
Diyarbakır, Türkiye, Güncel

Sağlık çalışanlarına bir destek de Diyarbakır'ın giyim firmasından

Diyarbakır'da korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek de giysi fabrikasından geldi.

31.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:15
Sağlık çalışanlarına bir destek de Diyarbakır'ın giyim firmasından

Diyarbakır'da korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek de giysi fabrikasından geldi. Diyarbakır markası olan Jiber Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu, korona virüsle mücadelede önemli görevler yürüten sağlık çalışanlarına ücretsiz giysi desteği vereceklerini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında gecelerini gündüzlerine katarak çalışan sağlık personellerine bir destek de Diyarbakır'daki giysi fabrikasından geldi. Jiber Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu, salgından kaynaklı bu zor günlerde, sağlık çalışanlarının çok ciddi fedakarlık örneği gösterdiğini söyledi. Oğurlu, "Sağlık çalışanları çok önemli bir görev yürütüyor. Yürüttükleri bu çalışma ile çoğu zaman evlerine gidemediklerini biliyoruz. Sağlık çalışanlarının yapmış olduğu bu fedakarlığa karşı biz de destek amaçlı, Jiber Yönetim Kurulu olarak, sağlık emekçilerine giysi desteğinde bulunacağız" dedi.

"Hayatlarını bizim için riske atan sağlık çalışanlarının yanındayız"

Sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını aktaran Oğurlu, "Korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanları riskli bir görev yapıyor. Korona virüs özellikle iç çamaşırlara da bulaşabiliyormuş, bizler Jiber olarak kendilerine iç çamaşır ihtiyaçlarını karşılamaya karar verdik. İç giyimler, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla otel ve pansiyonlarda kalan sağlık personellerine dağıtılacak. Bizler Jiber olarak her zaman hayatlarını bizim için riske atan sağlık çalışanlarının yanındayız" diye konuştu.

"Türkiye'nin evde kal ile başarılı olacağına inanıyorum"

'Evde kal Türkiye' çağrısına ilişkinde görüşlerini açıklayan Oğurlu, "Bizler evde kal çağrısına uyduk ve beş yüze yakın çalışanımıza izin verdik. Bu kararı ilk alan firmalardan biriyiz. Zorunlu haller olmadıkça evde kalıyoruz. Diyarbakır halkına da çağrım, evde kal ile dünya öyle başardı, Türkiye'nin de evinde kalması ile bu sorunu aşacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından içerisinde iç çamaşırları ve çorapların olduğu koliler dağıtılmak üzere Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü deposuna bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fotoğraf dün Türkiye'de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor Haberler
Fotoğraf dün Türkiye'de çekildi! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele zor
Tedirgin eden araştırma sonucu: Salgında bir yaş grubu daha tehlikede Haberler
Tedirgin eden araştırma sonucu: Salgında bir yaş grubu daha tehlikede
Dermatoloji profesörü, bu fotoğraftaki yanlışa karşı uyardı Haberler
Dermatoloji profesörü, bu fotoğraftaki yanlışa karşı uyardı
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye Haberler
Virüsle mücadelede canlarını hiçe sayan doktorlardan 12 hayat kurtaran tavsiye
Türk-İş'ten işçiler için kritik çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı Haberler
Türk-İş'ten işçiler için kritik çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Dışarıda virüs uyarısı yapan polis, evdeki yaşlılara oyun hediye etti Haberler
Dışarıda virüs uyarısı yapan polis, evdeki yaşlılara oyun hediye etti
Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Erzurum'da dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli, panik yarattı
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli, panik yarattı
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, 'doktora ihtiyaç var' diyerek tahliyesini istedi
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ''doktora ihtiyaç var'' diyerek tahliyesini istedi
Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor
Gündemi sarsacak koronavirüs iddiası: Çin'de her gün 500 aileye ölenlerin külleri yollanıyor
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
14 günlük karantina için imzaladığı taahhütnameye uymayan şahıs, yakalanarak gözetim altına alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Koronavirüsle mücadele eden ABD'de evsiz vatandaşlar açık otoparklarda karantinaya alındı
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle 70 bin mahkuma izin geliyor
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal, koronavirüse yakalandı
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru
Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif
İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
Haluk Levent 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 30 bin lira bağışladı
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 30 bin lira bağışladı
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Zekeriya Birkan
Magazin Sıla Guido Senia Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Futbolcu Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanlarına bir destek de Diyarbakır'ın giyim firmasından - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 10:33:15. #1.15#
title