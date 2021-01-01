Sağlık çalışanlarına bağlamalı moral desteği
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Sağlık çalışanlarına bağlamalı moral desteği

01.01.2021 00:50 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:54
Sağlık çalışanlarına bağlamalı moral desteği

MANİSA 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yeni yıla çalışarak giren personele, Saruhanlı Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Hüseyin Türker bağlamasıyla türkü söyleyerek moral verdi.

MANİSA 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yeni yıla çalışarak giren personele, Saruhanlı Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Hüseyin Türker bağlamasıyla türkü söyleyerek moral verdi.

Manisa'da 7 kurumdan 45 kişinin nöbetçi olduğu Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi'ni Vali Yaşar Karadeniz ziyaret etti. Ziyarette Saruhanlı Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Hüseyin Türker de bağlama çalıp türkü söyledi. Keyifli şekilde yeni yıla giren personel, gelen çağrılara da anında cevap vererek vatandaşa yardımcı oldu.

Çalışanların yeni yılını kutlayan Vali Yaşar Karadeniz, merkezdeki çalışmalar hakkında çalışanlardan ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler'den bilgi aldı. 112 çalışanlarından birinin daha önce çok yoğun Covid- 19 çağrısı aldıklarını ancak sayının giderek azalmaya başladığını söylemesi, Vali Karadeniz'i de memnun etti.Vali Karadeniz'e ziyaretinde; İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, vali yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler de eşlik etti. Vali Karadeniz daha sonra denetim yapan jandarma ve emniyet ekiplerine de misafir oldu. Öte yandan İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici de ziyaret ettiği çağrı merkezi çalışanlarına yılbaşı hediyesi vererek kolaylıklar diledi.

Sağlık çalışanlarına bağlamalı moral desteği
Sağlık çalışanlarına bağlamalı moral desteği
Sağlık çalışanlarına bağlamalı moral desteği
Sağlık çalışanlarına bağlamalı moral desteği
Sağlık çalışanlarına bağlamalı moral desteği
Sağlık çalışanlarına bağlamalı moral desteği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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