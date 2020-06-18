Sağlık çalışanlarına Antalya'da indirimli konut satışı Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık personeline destek için Sur Yapı, Antalya projesinde "Rahat Bi Nefes Al" kampanyası kapsamında, sağlık çalışanlarına avantajlı konut satışı ve 15 bin TL'ye varan ek indirim sağlandığını duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık personeline destek için Sur Yapı, Antalya projesinde "Rahat Bi Nefes Al" kampanyası kapsamında, sağlık çalışanlarına avantajlı konut satışı ve 15 bin TL'ye varan ek indirim sağlandığını duyurdu. Konut değer artışının Türkiye ortalaması yüzde 16,7 olarak gerçekleşirken tatil için ev alanların yanı sıra ikinci evini Antalya'dan almak isteyenler, gelişen iş yaşamının da cazibesiyle kente gelenlerin oluşturduğu talep sonrası kentte artış yüzde 25,4 olarak gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanında ilgi odağı olmayı sürdüren Antalya, gayrimenkul yatırımcısının da yüzünü güldürüyor. Özellikle pandemi sürecinden sonra konut alıcıları için tercih edilen şehirlerin en başında yer alan Antalya, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre gerçekleşen yüzde 25,4 değer artışıyla son bir yılda en yüksek değer artışı gösteren illerin başında geldi.

METREKARE FİYATLARI ARTTI

Gayrimenkul Borsası A.Ş tarafından hazırlanan 5 Büyükşehir Değer Endeksi'ne göre ise yatırımcısına en çok kazandıran ilin Antalya olduğu açıklandı. Yapılan araştırmaya göre, Antalya'da ortalama konut değeri yüzde 20 artarken, Türkiye gelinde konut değeri en fazla artış gösteren ilk 10 ilçe sıralamasına Antalya'dan 5 ilçe, ilk 20 ilçe sıralamasına da yine Antalya'dan 10 ilçe girdi. Rapora göre, tüm bu artan ilgi, metrekare fiyatlarının artmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl ortalama metrekare fiyatı 2.511 TL olan Antalya'da, konutların fiyatı bu yıl yüzde 20'yi aşan bir artışla 3.045 TL oldu. Antalya, hem yatırımcının hem de yerli ve yabancı turist için çekim merkezi durumunda.

ANTALYA'DA KONUTA OLAN TALEP ARTARAK DEVAM EDECEK

2019 yılı verilerine göre yıllık 100 binin üzerinde göç alan Antalya'nın son beş yılda olduğu gibi 2019 yılında da 30 binin üzerinde göç aldığı belirtildi. Son beş yıldır olduğu gibi şehrin göç trendinin devam etmesi beklenirken bu durumun konuta olan talebi arttırarak devam ettirmesi bekleniyor.

KREDİ KAMPANYASIYLA TALEP ARTTI

Endekslere göre, Antalya'da en hızlı kazandıran ilçeler arasında ise Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirildiği Kepez yer alıyor. Antalya'da kira dönüşü ve amortisman süreleri dikkate alındığında ise, Mayıs 2020 sonu itibarıyla en hızlı geri dönüşe sahip ilçeler Kepez ve Muratpaşa olarak dikkat çekiyor. Kamu bankalarının düşük faizli konut kredilerini fırsata çevirmek isteyenler özellikle markalı konut projelerini tercih ediyor. Sur Yapı, Antalya Projesi'nin de bu kapsamda rağbet gördüğünü duyurdu.

"12 AY ÖDEMESİZ 15 YIL VADE İMKANI"

8 milyar TL yatırımla gerçekleşen projede ilk etabın inşaatının sonuna gelindiğine dikkat çeken Sur Yapı, kredi paketine 'Rahat bi Nefes Al' kampanyasıyla destek verdiğini duyurdu. Kampanya ile ilgili verilen bilgide, 15 yıla varan vade ile ilk 12 ayın ödemesiz, aylık yüzde 0.64 faizle finansman sağlandığı da ifade edildi. Antalya Projesi'nde kişi başına verilen kredi miktarı azami 500 bin TL'yi de bulduğu belirtildi.

Sur Yapı kampanya ile ilgili şu bilgileri verdi;

"Yüzde 10 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 10 peşinat uygulanıyor ve kalan yüzde 90'lık kısım ise 0.64 faiz uygulanarak 180 ay vade ile taksitlendiriliyor. Kampanya kapsamında ilk 12 ay taksit ödemesiz oluyor. Örneğin; Antalya Projesi'nin Sur Cadde etabında 60 m² 1+1 bir dairenin liste fiyatı 236 bin TL'dir. Liste fiyatı üzerinden yapılan yüzde 10 indirim sonrasında daire 212.400 TL'ye gelmektedir. Kampanya kapsamında öncelikle 21.240 TL peşinat alınmakta (ev bedelinin yüzde 10'luk kısmı), kalan tutar ise ilk 12 ay taksit ödemeksizin 13. Aydan itibaren aylık 1.948 TL'dir. Buna ilave olarak Sur Yapı, 'Rahat bi Nefes' almamızı sağlayan sağlık çalışanlarına aynı adlı kampanyasının avantajlarına ilave 15 bin TL'ye varan ek indirim sağlıyor. Buna göre sağlık çalışanlarına "Rahat Bir Nefes Al" kampanyasının tüm avantajlarına ilave olarak 1+1 ve 2+1 dairelerde 10 bin TL, 3+1 ve 4+1 dairelerde ise 15 bin TL ekstra indirim yapılıyor."

- İstanbul

Kaynak: DHA