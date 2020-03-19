Sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, koronavirüs ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu.

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, koronavirüs ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu. Kaynak: Dunya.com